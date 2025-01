Il Marsala 1912 verrà ceduto ad una cordata del Nord Italia

Una comunicazione, che ha colto di sorpresa l’ambiente anche se era nell’aria, arriva dal Marsala 1012. La società ha reso noto, tramite un post nella paginaFacebook che “… è lieta di comunicare che i soci Giovanni Sardone e Salvatore Ombra hanno sottoscritto un atto preliminare di cessione del 84,33% delle quote della Società ad un gruppo imprenditoriale attivo nel Nord Italia. Il closing è previsto per la fine del prossimo mese di aprile. In seguito alla formalizzazione della cessione delle quote societarie, avrà luogo una conferenza stampa di presentazione dei nuovi soci di maggioranza della SSD Marsala 1912“. Chi è questa cordata? Poco si sa ancora. Mesi fa si parlava di una cordata del Nord-Est Italia. Ne sapremo di più nei prossimi mesi in vista della chiusura dell’accordo.