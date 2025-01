Avvisi di fatture vecchie dell’acqua, ad Alcamo criticità con l’App IO

La Direzione 5 Ciclo della Programmazione e Risorse Finanziarie – Ufficio del Servizio Idrico Integrato del Comune di Alcamo rivela ai cittadini e agli utenti che, in questi giorni, hanno ricevuto tramite l’APP IO degli avvisi relativi a fatturazioni di canoni idrici di anni pregressi. Gli uffici comunali competenti fanno però sapere di non tenere conto degli stessi. “Tali avvisi sono stati inoltrati, a causa di un riconosciuto errore della software house fornitrice dei servizi, unitamente alle fatture di acconto dell’anno 2024, che invece vanno pagate entro il termine indicato. Ci scusiamo con i cittadini per i disagi arrecati, sebbene l’errore non sia attribuibile al Comune” affermano dalla direzione.