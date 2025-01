Per il Comune di Petrosino arriva un’autobotte finanziata dalla Protezione Civile

Finanziato dalla Protezione Civile l’acquisto di un’autobotte per il comune di Petrosino. Il nuovo mezzo, un Iveco Stralis 140 E 21 con una cisterna in acciaio inox da 7.000 litri, è un chiaro esempio di come “… l’Amministrazione comunale stia lavorando per migliorare i servizi e la sicurezza della cittadinanza e in particolare i servizi di erogazione idrica”, si legge nel comunicato. Il finanziamento ottenuto dal Servizio regionale di protezione civile – DRPC Sicilia, dimostra l’importanza della collaborazione tra enti locali e regionali per affrontare sia le necessità quotidiane che le emergenze straordinarie.

“L’acquisto dell’autobotte è l’ennesimo tassello di una gestione dei servizi idrici comunali su cui stiamo mettendo il massimo impegno – dichiarano il sindaco Anastasi e l’assessore Pipitone – L’attivazione di un servizio comunale dedicato garantirà un utilizzo efficace del mezzo, offrendo un supporto essenziale nelle situazioni di bisogno”. L’Amministrazione comunale si impegna quindi ad attivare un servizio comunale dedicato, i cui dettagli operativi saranno comunicati prossimamente. Un importante passo avanti per garantire sicurezza e supporto alla cittadinanza.