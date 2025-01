Cgil: “I lavoratori del supermercato Ard Discount di Castelvetrano non perderanno il lavoro”

Le lavoratrici e i lavoratori del supermercato Ard Discount all’interno del centro commerciale Belicittà di Castelvetrano, confiscato al mafioso Giuseppe Gricoli, non perderanno il posto di lavoro a seguito della chiusura del punto vendita. Ad annunciarlo sono i segretari della Filcams Cgil di Trapani Giovanni Amato e della Camera del lavoro di Castelvetrano Piero Genco, a margine di un incontro in Prefettura con i rappresentanti dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia e con il Cda della Gricoli distribuzione srl, la società che gestisce gli immobili dell’intero patrimonio confiscato a Giuseppe Gricoli.Gli otto dipendenti della Ergon Spa, che gestisce dal 2018 il supermercato Ard Discount, saranno licenziati il prossimo 10 gennaio a causa della scadenza del contratto di affitto dei locali e della conseguente chiusura del punto vendita, ma saranno riassunti non appena sarà formalizzato, nelle prossime settimane, il passaggio a un altro ramo aziendale con l’apertura di un nuovo supermercato.

A garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, dopo una determinante azione dei sindacati, sono stati i rappresentanti dell’Agenzia dei beni sequestrati e confiscati alla mafia e della Gricoli distribuzione. Nel frattempo, i dipendenti licenziati, in attesa dei nuovi contratti di lavoro, usufruirano della “NASpI”, l’indennità mensile di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto il lavoro. “In un territorio fortemente segnato e mortificato dalla mafia – dicono i segretari della Filcams Cgil di Trapani Giovanni Amato e della Camera del lavoro di Castelvetrano Piero Genco – mantenere i livelli occupazionali, sopratutto in un bene confiscato a Cosa nostra e gestito dallo Stato, è un segnale di affermazione della legalità e dei diritti. Esprimiamo soddisfazione per l’importante risultato raggiunto nell’interesse degli otto dipendenti e dell’intero territorio castelvetranese”.