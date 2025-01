Blitz antimafia tra Marsala e Mazara, torna in libertà anche Gaspare Tumbarello

Dopo Giovanni Piccione torna in libertà anche Gaspare Tumbarello. Il Tribunale del Riesame di Palermo ha disposto l’annullamento della misura cautelare nei confronti pure del 48enne marsalese che finì ai domiciliari nell’ambito del blitz antimafia effettuato dalla finanza tra Mazara e Marsala. A difendere Tumbarello è l’avvocato Diego Tranchida: “Tumbarello non doveva neppure essere arrestato, in quanto è persona offesa nel procedimento”. Ora sono 9 su un totale di 18, le misure cautelari annullate su richiesta dei legali difensori. Nell’ordinanza di custodia cautelare, Gaspare Tumbarello è inserito nel gruppo degli indagati per concorso in turbativa d’asta in una vendita giudiziaria al tribunale lilybetano con l’aggravante di essersi avvalsi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale, ovvero il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso al fine di agevolare Cosa Nostra.