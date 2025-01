Servizi di accalappiamento cani di Mazara affidato a Caltanissetta: “Il rifugio locale è temporaneo”

Dopo la vicenda dei cani randagi che si aggirano nei pressi dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, che verranno portati in un canile di Caltanissetta secondo quanto riportato dagli animalisti di Randagi del Sud, un altro caso di amici a 4 zampi che ‘emigrano’ si profila a Mazara. Tutto ciò perchè i canili municipali sul territorio trapanese sono ormai saturi. Da qui la decisione dell’Amministrazione di Mazara del Vallo: la custodia, il mantenimento e le cure sanitarie veterinarie per 149 cani randagi rinvenuti nel territorio comunale e 101 giornate per interventi di servizio accalappiamento cani e relativo trasporto sono i numeri del servizio annuale, da gennaio a dicembre 2025, che è stato affidato dall’Amministrazione comunale all’operatore RI.CA.RA. Srl di Caltanissetta, già aggiudicatario dei servizi negli anni passati.

Con determinazione dirigenziale n. 3067 del 31 dicembre scorso sono stati approvati gli atti di aggiudicazione del servizio per un importo complessivo di circa 190mila euro oltre Iva. Il canile RI.CA.RA di Caltanissetta è una struttura di custodia permanente mentre il Rifugio sanitario comunale per cani di Mazara del Vallo di contrada Affacciata, che può ospitare fino a 77 cani, è una struttura dove i cani rinvenuti nel territorio possono essere custoditi per soli 30 giorni, dopo i quali a seguito di cure ed eventuale microchippatura qualora non presente, vanno reimmessi nel territorio se ritenuti non pericolosi o dati in adozione o inviati presso la Ri.ca.ra di Caltanissetta.

La gestione del Rifugio sanitario di Mazara del Vallo è attualmente affidato alla società Dog Village che è inoltre l’unica partecipante alla procedura in itinere di affidamento del servizio di gestione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2025. L’importo del servizio di gestione è di circa 60mila euro oltre Iva e comprende anche l’alimentazione (i particolari nella relazione allegata). Il rifugio sanitario è aperto ogni giorno, festivi compresi, dalle ore 8 alle 14 ed ogni giorno è aperto al pubblico per le visite dalle ore 10 alle 12. Il giovedì, dalle ore 9 alle 13, è destinato alla ricezione del pubblico per la registrazione del cane all’anagrafe canina. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 14 è presente nel rifugio il servizio veterinario ASP Trapani e comunque lo stesso è sempre disponibile su richiesta dell’Amministrazione e della Polizia Municipale in pronta reperibilità per le emergenze che si verificano nel territorio e al rifugio stesso.