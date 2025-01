Scacchi: il marsalese Davide Montalto vince il torneo di Natale per beneficenza

Davide Montalto si è aggiudicato il Christmas Charity Open di scacchi che si è disputato domenica 22 dicembre scorso a Marsala presso la sede della ASD Lilybetana Scacchi. Il giovane lilybetano ha chiuso il torneo imbattuto con 5,5 punti conquistati nei 6 turni di gioco previsti. A completare il podio Giuseppe Pellegrino, secondo con 5 punti, e Giulio Fontana, terzo con 4,5 punti. Premiati anche Giacomo Bertino, primo tra gli over 50, Laura Fontana prima tra le donne, Enrico Virga primo under 16, Nicolò Licari primo under 14, Gioele Sturiano primo under 12, Edoardo Fontana primo under 10 e Antonio Bertuglia primo under 8. Il torneo è stato organizzato dalla delegazione provinciale della Federazione scacchistica italiana in collaborazione con i padroni di casa della Lilybetana scacchi ed è stato ottimamente arbitrato da Domenico Buffa e Michele Colicchia.

Il torneo è stato finalizzato, considerato anche il periodo natalizio, alla beneficenza; infatti il ricavato è stato donato al reparto di Pediatria dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. La quota raccolta ha consentito di acquistare e donare al reparto tre seggioloni. Inoltre è stata disposta anche una raccolta alimentare, con l’ausilio dell’Opera di Misericordia “Monsignor Di Leo” gestita da Padre Francesco Fiorino. Ciò ha permesso di distribuire ad alcune famiglie della città beni di prima necessità. Un sentito ringraziamento va agli sponsor del torneo che hanno appoggiato questa iniziativa benefica, ovvero Vini Barraco di Antonino Barraco che hanno fornito i loro prodotti per la premiazione dei vari vincitori, il negozio Toys Planet di Marsala che ha esercitato un eccezionale sconto sui seggioloni donati e il panificio Giacalone di contrada Berbaro che ha donato alcune delle proprie prelibatezze.