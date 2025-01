Occupazione suolo pubblico, passi carrabili, pubblicità: a Marsala tutte le scadenze￼

Scade il prossimo 31 gennaio il termine per il pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) relativo a esposizione pubblicitaria (EX ICP), occupazione suolo pubblico a carattere permanente e per i mercati (ex TOSAP e passi carrabili). Lo comunica il settore Finanze e Tributi del Comune di Marsala, specificando che le tariffe non hanno subito alcuna variazione e, pertanto, gli importi sono identici allo scorso anno. Il versamento va effettuato tramite la piattaforma PAGO PA, online all’indirizzo https://marsala.comune-online.it/web/home/effettua-un-pagamento-spontaneo. Per ulteriori informazioni contattare i numeri 0923993281 (CUP occupazione suolo pubblico) e 0923993285 (CUP esposizione pubblicitaria).