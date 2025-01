Morte del piccolo Giorgio, a Trapani iniziato il processo ad un pediatra

Morì nel giugno 2023 il piccolo Giorgio, bimbo trapanese di appena 5 anni, all’ospedale “Di Cristina” di Palermo, a causa di una peritonite mal curata. Adesso prende il via il processo davanti al Tribunale del capoluogo di provincia che vede imputato un pediatra rinviato a giudizio con l’accusa di omicidio colposo. Secondo l’accusa, il medico avrebbe agito con negligenza e mancanza di cautela nelle cure prestate al piccolo, sottovalutando in particolare, la gravità dei sintomi presentati. Nelle 24 ore successive, le condizioni di Giorgio infatti, si erano subito aggravate: il bimbo era stato portato repentinamente all’ospedale di Trapani dove era stato operato per una diagnosi di appendicite acuta con peritonite. A causa delle gravi complicazioni post-operatorie però, era stato trasferito presso l’ospedale dei bambini di Palermo, dove era deceduto. I genitori, assistiti dall’avvocato Massimiliano Fabio, avevano presentato denuncia.