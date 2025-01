“Legittimo il calendario venatorio della Regione siciliana”

Cacciatori vs ambientalisti. Ancora una volta. E questa volta il calendario venatorio della Regione siciliana 2024-2025 viene giudicato pienamente legittimo. Lo hanno deciso i giudici della terza sezione del Tar Sicilia, presieduta da Roberto Valenti, che ha in parte respinto e in parte dichiarato improcedibile il ricorso presentato dalle associazioni Wwf, Legambiente Sicilia, Lipu, Enpa e Lndc che chiedevano l’annullamento dei provvedimenti con cui era stata regolamentata la caccia. L’assessore regionale dell’Agricoltura ha approvato il regolamento con cui autorizzava l’apertura anticipata della stagione venatoria nei giorni 1, 2, 4, 7, 8 e 11 settembre 2024 alle specie colombaccio e tortora selvatica e l’apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre, anziché dal 1° ottobre 2024, per la caccia della quaglia, beccaccia e cinghiale. Davanti ai giudici amministrativi si sono costituite diverse associazione venatorie tra le quali l’Unaves che hanno contestato i rilievi mossi dagli ambientalisti.