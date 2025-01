Giornalismo e sport in lutto: è morto Rino Tommasi

E’ morto all’età di 90 anni il giornalista Rino Tommasi. Per tanti anni ha raccontato i più importanti match di boxe e i più prestigiosi tornei di tennis, firmando assieme al collega e amico Gianni Clerici telecronache memorabili per gli appassionati della racchetta e distinguendosi per la competenza e l’eleganza del suo racconto giornalistico.

Nato a Verona nel 1934, in giovanissima età ha cominciato a pubblicare i primi articoli per l’edizione marchigiana de Il Messaggero e poi per l’agenzia giornalistica “Sportinformazioni”. Ha poi scritto per Tuttosport, La Gazzetta dello Sport, Repubblica, Il Gazzettino e Il Mattino. Negli anni ’60 si è cimentato nell’organizzazione di match di pugilato, arrivando fino a importanti sfide per il titolo iridato, come quelle tra Nino Benvenuti e Sandro Mazzinghi o tra lo stesso Benvenuti e Luis Rodriguez. Complessivamente, ha seguito 13 edizioni dei Giochi Olimpici, 7 edizioni del Super Bowl e 149 tornei del Grande Slam di tennis.

Nell’81 il passaggio ai servizi sportivi di Canale 5, mentre all’inizio degli anni ’90 approdò a Tele+, continuando a far coppia con Gianni Clerici, a sua volta scomparso 2 anni e mezzo fa.