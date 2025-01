Il Comune di Trapani vuole affidare il Mercato Ittico ad imprenditori individuali o società

Il Comune di Trapani ha indetto un avviso per l’affidamento in locazione del Mercato Ittico situato in via Cristoforo Colombo, angolo via Giovanni da Procida, immobile di proprietà comunale con una superficie complessiva di 816 metri quadrati. La durata della concessione sarà di sei anni, con destinazione d’uso per la vendita al dettaglio del pescato locale. La procedura di affidamento è aperta a una vasta gamma di operatori economici, tra cui imprenditori individuali, società già costituite o in fase di costituzione, nonché Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI). Per questi ultimi, è obbligatorio allegare una dichiarazione di impegno alla costituzione dell’RTI in caso di aggiudicazione, firmata dai legali rappresentanti di tutte le imprese coinvolte. Ogni partecipante deve risultare regolarmente iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Gli interessati sono tenuti a inviare la propria domanda in un plico chiuso, entro e non oltre le ore 17:00 del 23 gennaio, presso l’Ufficio Protocollo del 3° Settore Urbanistica, SUAP e Patrimonio, sito in via Libica n. 12. Il plico dovrà contenere: le generalità del partecipante (nome e cognome o denominazione della ditta, indirizzo, numero telefonico e PEC/email) e la seguente dicitura: “Avviso pubblico per la concessione in locazione dell’immobile di proprietà comunale denominato ‘Mercato ittico coperto’ da destinare alla vendita al dettaglio del pescato locale”. Le domande pervenute oltre il termine indicato non verranno prese in considerazione. Il rispetto dei termini sarà verificato tramite il timbro di ricezione con data e ora apposto dall’Ufficio Protocollo.