Servizio civile in Caritas: 53 posti nella Diocesi di Trapani

Il Ministero per le politiche giovanili ha pubblicato il nuovo bando per la selezione di 62549 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale. Scadenza il 18 febbraio 2024 alle ore 14. I progetti approvati per la Caritas Diocesana di Trapani sono:

Il progetto Creiamo il Futuro- Trapani per 8 volontari relativamente all’ambito di donne e minori (domiciliare)

Il progetto Facciamo Scuola- Trapani per 8 volontari relativamente all’ambito di assistenza minori domiciliare

Il progetto Piccoli artisti crescono! – Trapani per 16 volontari in 4 sedi relativamente all’ambito dei minori (attività artistiche) – 2 sedi a Castellammare del Golfo

Il progetto Germogli di Speranza- Trapani per 15 volontari in 4 sedi relativamente all’ambito dei minori educazione e promozione culturale

Il progetto Dis-Abilmente -Trapani – Trapani per 8 volontari relativamente all’ambito di assistenza disabili (1 sede a trapani e 1 a Piana degli Albanesi)

53 Posti in Totale

La scadenza per le domande da parte dei giovani è fissata al 18 febbraio 2025 alle ore 14.00. Tutte le informazioni tecniche sul Bando sono disponibili sul sito del Servizio Civile.

Gli uffici della Caritas ( via Lodi, traversa di via Cosenza Palazzo del Seminario Vescovile) restano aperti ogni martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 per qualsiasi chiarimento e orientamento al bando.

Al servizio civile universale possono partecipare tutti giovani senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto i 18 e non superato i 28 anni di età (28 anni e 364 giorni) che abbiano la cittadinanza italiana, ovvero di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia. Gli operatori volontari selezionati sottoscrivono con il Dipartimento un contratto che fissa, tra l’altro, l’importo dell’assegno mensile per lo svolgimento del servizio in € 507,30 salvo incremento sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT.

LINK UTILI

http://www.caritasitaliana.it/pls/caritasitaliana/v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?id_pagina=8370

www.scelgoilserviziocivile.gov.it

https://www.politichegiovanili.gov.it/