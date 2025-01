Saldi senza “entusiasmo”. Partenza lenta ma ottime prospettive

In Sicilia, la stagione dei saldi invernali è iniziata il 4 gennaio 2025, ma con un avvio lento. Nonostante una buona affluenza nelle vie dello shopping, non si registrano code significative nei negozi. Gli operatori commerciali stimano vendite simili all’anno precedente, influenzate da un inizio posticipato e dalle recenti promozioni del Black Friday. Le famiglie mostrano cautela negli acquisti a causa della diminuzione del potere d’acquisto e dell’aumento dei costi della vita. Si prevede che ci vorrà almeno una settimana per valutare l’andamento delle vendite