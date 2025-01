Nuove vincite al Lotto in Sicilia. Un terno ad Erice incassa 13.500 euro

La dea bendata torna a sorridere grazie alla Sicilia anche per le estrazioni del Lotto. Sabato 4 gennaio nell’isola sono stati vinti complessivamente oltre 37mila euro: 13.500 euro sono stati centrati con una giocata effettuata ad Erice (grazie al terno 5-25-55 sulla ruota di Palermo), mentre una doppietta si è verificata a Vittoria, in provincia di Ragusa, da due vincite (la più ricca di oltre 12mila, la second di oltre 11mila euro). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 6 milioni di euro, per un totale di oltre 17 milioni di euro da inizio 2025.