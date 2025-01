L’Handball Erice risolve consensualmente il contratto con Legarra Iñaki 

L‘AC Life Style Handball Erice comunica di aver risolto consensualmente l’accordo contrattuale con il coach Ignacio Aniz Legarra Iñaki. La guida della squadra, pertanto, viene provvisoriamente affidata al “secondo” Bruno Tronelli Cosentino, già in panchina nella sfida disputata domenica scorsa contro Salerno. La Life Style Handball Erice, avendone apprezzato le doti tecniche e umane, ringrazia sentitamente Ignacio Aniz Legarra Iñaki, augurandogli le migliori fortune personali e professionali. Dopo il successo ottenuto contro Salerno, e la simbolica conquista del titolo di “campione d’inverno”, la AC Life Style Handball Erice torna oggi al lavoro, per preparare la gara esterna di Leno, che si disputerà sabato prossimo 11 gennaio (ore 18) e sarà valevole per la prima giornata del girone di ritorno. Sabato 11 gennaio (ore 18), Handball Leno-AC Life Style Handball Erice, gara valevole per la dodicesima giornata (prima del girone di ritorno) della stagione regolare.

Daniela Pinto Pereira (portiere AC Life Style Handball Erice) dichiara: “Sono felice per la prova della nostra squadra contro Salerno. Avevamo bisogno di vincere e disputare una grande partita: sono due obiettivi che domenica scorsa abbiamo centrato. Naturalmente, sono molto contenta anche per la mia prestazione personale: essere consapevoli di dare una mano alle compagne regala sempre una bella sensazione. Adesso, sappiamo di entrare nella fase calda della stagione. Abbiamo, più di un mese di tempo per preparare la Coppa Italia. Siamo ben consapevoli di quali siano i nostri obiettivi e lavoreremo duramente per raggiungerli”.