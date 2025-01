Addio a Giuseppe Genna, grande tifoso del Marsala Calcio

E’ venuto a mancare ieri all’improvviso, Giuseppe Genna, marsalese di 73 anni. Da qualche settimana manifestava una febbre persistente e ieri il decesso per un malore improvviso. I medici del 118 non hanno potuto far altro che constatare la morte del pensionato che per anni ha lavorato in banca, alla Credem. Peppe Genna viene ricordato in queste ore da familiari e dagli amici, soprattutto dai ‘fratelli’ tifosi del Marsala 1912. Non mancava mai alle partite al Municipale “Nino Lombardo Angotta” e quest’anno è stato presente anche in qualche trasferta. La sua passione azzurra era vera e forte. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte del nostro gruppo editoriale.