“C’è ancora domani” di Paola Cortellesi tra i film in corsa alle nomination degli Oscar

Tra i 207 lungometraggi in gara per l’Oscar al miglior film dell’anno “C’è ancora domani”, il cui titolo internazionale è “There is still tomorrow“, fenomeno cinematografico scritto, diretto e interpretato dalla camaleontica Paola Cortellesi. Il film, che ha conquistato sia pubblico che critica, è stato un vero successo di botteghino, ed ora entra nella prestigiosa corsa per l’ambito premio accademico. Per poter essere ammesso alla competizione, un film deve essere stato proiettato nelle sale cinematografiche nordamericane per almeno sette giorni, consecutivi o meno, durante l’anno solare 2024. I membri dell’Academy voteranno tra il giovedì e la domenica, con l’annuncio dei film nominati previsto per il 17 gennaio 2024. La cerimonia di premiazione, che celebrerà la 97esima edizione degli Academy Awards, si terrà il 2 marzo 2024.

Il film, che segna l’esordio alla regia di Paola Cortellesi, è stato e continua ad essere il film dei record. Ed è molto importante per la tematica che la regista e attrice tocca, ovvero quello della violenza sulle donne. Oltre a Cortellesi, nel cast figurano Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli, Giorgio Colangeli e Vinicio Marchioni. Il soggetto e la sceneggiatura portano la firma di Furio Andreotti, Giulia Calenda e Paola Cortellesi stessa, mentre la produzione è a cura di Wildside, società del gruppo Fremantle, e Vision Distribution, parte del gruppo Sky, in collaborazione con Netflix e Sky. Uscito nelle sale italiane a fine ottobre 2023, “C’è ancora domani” ha registrato un incasso straordinario di 36,8 milioni di euro e un’impressionante audience di 5,4 milioni di spettatori. Con questo risultato, il film ha conquistato il titolo di pellicola più vista in Italia nel 2023, superando persino blockbuster internazionali come Barbie e Oppenheimer. Il film si è anche classificato al decimo posto tra i maggiori incassi di tutti i tempi, nonché al quinto posto tra i film italiani di maggiore successo. Dal suo debutto nelle sale, C’è ancora domani ha mantenuto una programmazione continuativa per ben 22 settimane (fino al 21 marzo 2024), dominando il box office italiano per sette settimane consecutive e rimanendo stabilmente nella top ten per le successive cinque. Nel 2024, è il quarto film italiano con il maggior incasso di sempre.

Non solo in Italia, ma anche a livello internazionale, il film ha riscosso un grande successo. È stato il film italiano più visto in Francia negli ultimi dieci anni e ha ottenuto distribuzione in ben 126 paesi, tra cui Cina, Corea del Sud e Hong Kong, mercati nei quali i film italiani sono raramente proiettati. La pellicola è arrivata nelle sale statunitensi nel novembre 2023, per poi essere distribuita in Canada da Greenwich Entertainment, una società cinematografica indipendente con sede a Los Angeles.