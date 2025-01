Vento e pioggia, l’Epifania (e anche dopo) mostra il volto dell’inverno. I consigli della protezione civile

Come si vede già da queste prime ore del mattino, “l’ Epifania oltre che tutte le feste si sta portando via anche il tempo sereno che aveva caratterizzato gran parte del periodo natalizio”.

Le previsioni

“La Sicilia e anche la provincia di Trapani si preparano a fare i conti con un’intensificazione dei venti e condizioni meteorologiche instabili in occasione dell’Epifania. Nelle prossime 24/36 ore, sono attesi venti di burrasca dai quadranti meridionali, con raffiche che potrebbero raggiungere i 70 km/h, causando difficoltà nei trasporti e pericoli legati ad oggetti non fissati adeguatamente.

L’allerta della Protezione Civile

La Protezione Civile ha diramato un avviso invitando alla massima prudenza negli spostamenti, sia a piedi che in auto, e nel posizionamento dei mastelli per la raccolta differenziata. Si raccomanda inoltre di mettere in sicurezza oggetti e suppellettili sui balconi, per evitare che vengano trascinati via dalle forti raffiche.

Lunedì 6 gennaio: ciclone della Befana

La giornata dell’Epifania sarà segnata dal passaggio del cosiddetto “ciclone della Befana”, che coinvolgerà gradualmente anche la Sicilia. L’evoluzione meteorologica prevede un peggioramento più marcato tra la serata di lunedì e martedì 7 gennaio.

Le previsioni per martedì 7 gennaio

Sarà il primo giorno di ritorno al lavoro per tante persone, motivo per cui è consigliabile monitorare gli aggiornamenti meteo e adottare ulteriori precauzioni.