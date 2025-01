Arrestato il cliente di un hotel. Trovata una pistola tra le lenzuola

Un giovane palermitano di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione abusiva di arma da sparo. L’episodio è avvenuto all’interno dell’hotel Astoria Palace, dove il giovane soggiornava da alcuni giorni. La scoperta della pistola è avvenuta grazie a un’operatrice dell’hotel, che, mentre puliva la stanza, ha rinvenuto l’arma tra le lenzuola del letto.

L’inserviente, preoccupata per la situazione, ha immediatamente segnalato la presenza della pistola carica. Sul posto sono poi intervenuti i carabinieri del radiomobile, che hanno proceduto all’arresto del ragazzo. La pistola, trovata in possesso del giovane, sarà sottoposta a esami approfonditi dai carabinieri del Ris. Questo passaggio è fondamentale per verificare se l’arma sia stata utilizzata in precedenti attività delittuose.

L’accaduto ha suscitato preoccupazione tra i frequentatori dell’hotel e tra i residenti della zona, evidenziando le problematiche legate alla sicurezza pubblica. L’intervento tempestivo della donna e la successiva azione dei carabinieri hanno evitato potenziali conseguenze più gravi, sottolineando l’importanza della vigilantza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. L’indagine prosegue per chiarire ulteriori dettagli sulla situazione e sull’origine dell’arma.