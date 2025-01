Provincia di Trapani, dalla finanziaria regionale arrivano 2,5 di finanziamenti

Per la provincia di Trapani ci sono 27 finanziamenti per un totale di 2,5 milioni di euro che arrivano dalla finanziaria regionale approvata dall’Ars. Sono ben 12 i contributi che finiranno a parrocchie ed enti ecclesiastici, per un totale di 500mila euro.

A Marsala 400mila euro per rifare Porticella

Tra i Comuni è Marsala al primo posto. Nella cittadina lilibetana arriveranno oltre 500mila euro, di cui 400mila destinati all’antica ‘Porticella’ di piazza Guglielmo Marconi ed alla riqualificazione dell’area adiacente.

Gli altri comuni della provincia

Trecentomila euro ciascuno ai Comuni di Paceco e Partanna: nel primo caso sarà finanziato un piano di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica grazie ad un emendamento della deputata M5s Cristina Ciminnisi, nel secondo si interverrà sul ripristino delle linee elettriche vandalizzate e sulla manutenzione straordinaria delle strade comunali.