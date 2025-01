Marsala, va a fuoco una vettura. Macchina distrutta e traffico deviato

Nella tarda mattinata di oggi domenica 5 gennaio 2025, ha preso fuoco un’autovettura nel Lungomare di Marsala. Si tratta di una Matiz di colore grigio scuro. A quanto sembra mentre procedeva il conducente avvertiva odore di bruciato proveniente dal motore. Appena sceso dalla vettura quest’ultima ha preso fuoco.

Sul posto per domare l’incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di corso Calatafimi. Il traffico veicolare della zona è stato dirottato verso la via delle Sirene mentre i pompieri mettevano in sicurezza la vettura che comunque riportava notevoli danni tanto da fare ritenere che la stessa potrà difficilmente essere riparata. Non si segnalano danni a persone.