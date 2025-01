Calcio Femminile, il Marsala vince in trasferta

Inizia al meglio il 2025 della Virtus Femminile Marsala, che sabato 4 gennaio è stata ospite del

CUS Palermo presso il nuovo impianto sportivo di Conca D’Oro sito a Monreale(PA).



Le azzurre hanno vinto in trasferta

5 -0 è il risultato a favore delle azzurre, che si impongono sulle palermitane con le reti di

Claudia Bannino (2), Cristina Termine, Samantha Alcamo e Giulia Caporelli, regalando così un’ottima prestazione al tecnico Valeri Anteri che commenta: “Nonostante il risultato sembri netto, le padrone di casa hanno espresso un gioco che nei primi trenta minuti di gioco ci ha messo in difficoltà soprattutto in fase conclusiva”

Le lilybetane saranno impegnate contro il Trapani Calcio Femminile domenica 12 gennaio alle ore

15:00 presso il Municipale Nino Lombardo Angotta, per la 5° ed ultima giornata di Ritorno di

Campionato Eccellenza Regionale Femminile per il Girone A.