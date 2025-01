Trapani calcio: altra cessione ma arriva il primo acquisto

La società FC Trapani 1905 comunica di aver trovato l’accordo con il Campobasso per la cessione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Alfredo Bifulco. L’attaccante, classe 1997, era arrivato a Trapani la scorsa estate totalizzando in maglia granata 15 presenze e 3 reti.

Intanto si comincia a muovere anche il mercato in entrata tra i granata

La società FC Trapani 1905 comunica l’arrivo in maglia granata di Saber HRAIECH. Il centrocampista, classe 1995, è nato a Mazara del Vallo da genitori di origine tunisine. Saber fa il suo esordio calcistico con il Mazara, in Serie D, all’età di 15 anni. Nel 2013 con la Virtus Entella debutta tra i professionisti. Poi la parentesi alla Sampdoria, dove con la Primavera disputa 19 gare mettendo a segno una rete. Nella stagione 2014/2015 si trasferisce al Piacenza in Serie D con cui ritorna in Serie C dove nel 2016/2017 colleziona 34 presenze condite da due reti. Nel 2017/18 è in Serie B con la maglia del Carpi. Nell’agosto 2018 si trasferisce all’Imolese in Serie C; successivamente il ritorno a Carpi. Nelle stagioni 202/2021 e 2021/2022 veste la maglia del Padova con cui mette insieme 60 presenze e 4 reti. Dalla stagione 2022/2023 è un giocatore del Cesena con cui disputa due campionati di Serie C ottenendo anche la promozione in cadetteria nella stagione 2023/202. Con i bianconeri emiliani totalizza 65 presenze e 5 reti.

«Sono felice di essere a Trapani», ha dichiarato il neo calciatore granata. «La determinazione del mister e le ambizioni del Presidente mi hanno spinto a sposare questo progetto. Sono un centrocampista dinamico, a totale disposizione del mister e sono pronto a dare il mio contributo alla squadra»

Saber indosserà la maglia numero 8 e arriva a Trapani a titolo definitivo.