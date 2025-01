Paceco: dall’Ars 300mila euro per l’illuminazione pubblica

A Paceco arriva un il finanziamento straordinario di 300mila euro per lavori di efficientamento della pubblica illuminazione, approvato dall’Ars con un emendamento dell’onorevole Ciminnisi nell’ultima legge di stabilità.

L’emendamento approvato dalla legge di stabilità

Nuovi punti luce, nuove lampade a led, sostituzione di vecchi corpi illuminanti, oltre ad aumentare la sicurezza e migliorare l’arredo urbano, consentiranno un risparmio energetico ed economico per le casse comunali e per la comunità di Paceco. «L’emendamento da me proposto ed approvato – afferma Ciminnisi – non è solo frutto dell’attenzione e di un dialogo costante con l’amministrazione Grammatico, ma anche una necessaria spinta verso il rinnovamento energetico e la riduzione delle emissioni, elementi imprescindibili per la sostenibilità e la tutela dell’ambiente a partire dalle piccole comunità».