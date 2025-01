Castellammare, nonna Antonia Cruciata ha compiuto 101 anni

Il nuovo anno a Castellammare del Golfo inizia con la longevità di una nonnina: Antonina Cruciata festeggia oggi ben 101 anni. In realtà nonna Antonina è nata la notte di Natale ma è stata registrata all’anagrafe solo dieci giorni dopo, cioè il 3 gennaio del 1924 come spesso avveniva nei primi decenni del secolo scorso.

Un figlio e sei nipoti

Antonina Cruciata ha un figlio, sei nipoti e sette pronipoti. La nonnina vive con il fratello Vito di 87 anni e la moglie ed è accudita dai nipoti, in particolare da Emanuela che la indica come una donna molto forte, che ha superato tante difficoltà e sofferenze. Nonna Antonina è perfettamente lucida

Antonina Cruciata è vedova di Carmelo Plaia, mangia quasi esclusivamente verdure e le piacciono i dolci. Il sindaco Giuseppe Fausto è tornato a casa di Antonina Cruciata- come aveva fatto lo scorso anno per il centenario- per consegnarle una targa in ricordo dei 101 anni appena compiuti.