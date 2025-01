Notte di Capodanno, gli interventi delle forze dell’ordine

A seguito del rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo, disposto in sede di Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, nella notte di San Silvestro e nel giorno di Capodanno le Forze dell’Ordine hanno effettuato servizi straordinari con l’impiego di n. 237 pattuglie, eseguendo n. 85 servizi nel capoluogo e in provincia, n. 134 controlli ad alto impatto nei luoghi sensibili per la circostanza, n. 444 controlli nei confronti delle persone sottoposte ad obblighi giudiziari, n. 922 controlli su veicoli, n. 39 sanzioni, n. 4 sequestri, anche di articoli pirotecnici, segnalando n. 16 persone all’Autorità Giudiziaria. E’ quanto afferma in una nota la prefettura di Trapani.

Alla sinergica azione delle Forze dell’Ordine, si è aggiunta la pronta attività dei Vigili del Fuoco, i quali hanno effettuato n. 11 interventi di varia tipologia, avvalendosi di n. 6 pattuglie dislocate sul territorio provinciale.

Nessun episodio di particolare gravità



Non si sono registrati episodi di particolare gravità. Nei comuni ove erano in programma concerti nella notte di San Silvestro, le manifestazioni si sono svolte in piena serenità, grazie ad una efficace azione di sinergia tra le forze dell’Ordine, le polizie locali, i vigili del fuoco, la protezione civile e tutte le istituzioni a vario titolo coinvolte che con il loro impegno e professionalità hanno contribuito a una buona riuscita degli eventi.