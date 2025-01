Mazara, nuove tariffe per i parcheggi comunali a pagamento

E’ in vigore da oggi il nuovo tariffario di sosta a pagamento dei 2 parcheggi comunali di Mazara del Vallo all’aperto: quello del piazzale G.B. Quinci, che è pienamente funzionante e per il quale è in itinere un incremento di ulteriori 20 posti auto e quello del parcheggio di via Giuseppe Impastato angolo lungomare Fata Morgana, che necessita di opere di sistemazione.

La tariffa oraria unica per tutti i mezzi, ad eccezione dei pullman, passa dai 20 centesimi l’ora della fase sperimentale ai 50 centesimi l’ora. In caso di mancato ritiro o smarrimento del biglietto d’ingresso la tariffa per l’uscita passa da 3 euro a 5 euro complessivi.

Per i pullman la tariffa oraria è di 5 euro l’ora.