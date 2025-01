Trapani, il comune assegna la gestione di quattro impianti sportivi

Il Comune di Trapani ha assegnato quattro impianti sportivi: il campo di Fulgatore alla squadra locale, il centro sportivo “Roberto Sorrentino” all’Accademia Trapani, e le piscine Olimpionica e Tenente Alberti all’Aquarius. Questi affidamenti garantiranno la funzionalità delle strutture e permetteranno alle società sportive di svolgere le loro attività, promuovendo i valori dello sport anche tra i più giovani.

I gestori delle strutture comunali

Il campo di Fulgatore è stato assegnato per dieci anni, estendibili per altri cinque, con la società locale che investirà circa 160 mila euro per migliorare l’impianto. L’Accademia Trapani, che milita in Eccellenza, ha ottenuto il centro sportivo “Roberto Sorrentino” per 15 anni, rinnovabili per altri cinque, con un investimento previsto di circa 600 mila euro. Le piscine sono state affidate all’Aquarius, che investirà 120 mila euro per l’Olimpionica e 278 mila euro per la piscina di via Tenente Alberti nei primi tre anni.

La procedura prevede ora l’adozione di quattro distinte delibere per l’affidamento degli impianti, seguite dall’avvio dei lavori programmati da parte delle società.