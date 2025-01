Saldi invernali, al via il 4 gennaio. Occhio alle truffe, varate le apposite regole

Si apre ufficialmente la stagione dei saldi invernali. La data di inizio ufficiale è il 4 gennaio 2025, con qualche variazione a seconda della regione, e la durata massima è di 60 giorni.

Un giro d’affari da 4,9 miliardi di euro



Secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, ogni persona spenderà circa 138 euro durante i saldi invernali, per un giro d’affari complessivo di 4,9 miliardi di euro. Un’occasione importante per rilanciare i consumi e dare ossigeno al settore della moda, dopo un anno difficile. Giulio Felloni, Presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, sottolinea che i saldi invernali 2025 siano caratterizzati da una “tripla ‘E’”.

Economia: per consentire acquisti responsabili e consapevoli, con un buon rapporto qualità-prezzo.

Ecologia: per favorire gli acquisti nei negozi di prossimità e ridurre l’impatto ambientale del commercio online.

Etica: per promuovere una moda rispettosa della salute dei consumatori e delle condizioni di lavoro.

Le regole antitruffa

Per evitare truffe e fare acquisti consapevoli, Federazione Moda Italia-Confcommercio ha elaborato una guida con le 5 regole da seguire durante i saldi:

Cambi: la possibilità di cambiare un capo è generalmente a discrezione del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme. In questo caso, il negoziante è obbligato a riparare o sostituire il capo.

Prova dei capi: non è obbligatoria, ma a discrezione del negoziante.

Pagamenti: i negozianti sono obbligati ad accettare le carte di credito.

Prodotti in vendita: i capi in saldo devono essere di carattere stagionale o di moda.

Indicazione del prezzo: è obbligatorio indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.

In Sicilia il via è previsto per sabato 4 gennaio e andrà vanti fino al 15 febbraio 2025, con possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno.