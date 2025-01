Si è spento a Marsala Enzo Saracco, 78 anni, titolare della storica autoscuola Baseggio. Ha dedicato gran parte della sua vita ad istruire molte generazioni di automobilisti.

L’autoscuola Baseggio, inizialmente situata in fondo a Via Edoardo Alagna, in seguito circa 40 anni fa, Saracco aveva rilevato l’attività, trasferendola successivamente in Via Solferino, dove è rimasta per anni al servizio della cittadinanza. Era malato da tempo. L’attività continuerà sotto la gestione del figlio Massimo.

.