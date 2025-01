Il TAR condanna il Ministero dell’Interno e la Questura di Trapani

Illegittimo il diniego all’accesso agli atti in materia di frequentazioni di un marsalese con soggetti segnalati per motivi di polizia.

Un cittadino marsalese, titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia, aveva fatto richiesta di rinnovo alla competente Questura di Trapani. L’amministrazione dell’Interno gli aveva comunicato il preavviso di diniego sul rilievo perchè il richiedente, in passato, era stato controllato con soggetti gravati da precedenti di polizia.

I fatti

Il sig. F.M., per conoscere gli atti sui quali si basava la comunicazione, aveva inoltrato apposita istanza di accesso per conoscere i fatti indicati nelle motivazioni del preavviso di rigetto e che la mancata indicazione delle generalità dei soggetti e delle circostanze degli “incontri” con gli stessi che ora gli impedivano di intraprendere le azioni a tutela dei propri interessi.

La Questura di Trapani gli aveva negato i documenti richiesti sostenendo che questi fossero inaccessibili poiché inerenti ad attività di controllo del territorio delle Forze dell’ordine e rientranti nel Regolamento ministeriale del 16 marzo 2022 che disciplina le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi

Il sig. F.M. aveva proposto ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo, patrocinato dall’avvocato Santo Botta, per impugnare il provvedimento di diniego emesso dalla Questura di Trapani.



Il ricorso al Tar

L’avvocato Santo Botta, nel contestare le difese della Questura di Trapani che si era costituita in giudizio affermando che le informazioni sono sottratte al regime ordinario dell’accesso agli atti richiamava a supporto l’ormai pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale il diritto di accesso agli atti non può essere escluso in astratto, ma va riconosciuto previo bilanciamento degli interessi contrapposti, in misura tale da garantire l’esercizio di difesa di parte ricorrente.

Con sentenza depositata proprio il 31 dicembre 2024, il T.A.R. Palermo, ha accolto il ricorso proposto ed ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla visione e al rilascio della documentazione richiesta, assegnando alla Questura di Trapani un termine di 30 giorni.

Con la stessa pronuncia, il T.A.R ha, altresì, disposto la nomina di un Commissario ad Acta che, nell’ipotesi di decorso infruttuoso del termine di trenta giorni assegnato alla Questura di Trapani, provvederà a rilasciare i predetti documenti, con oneri a carico dell’Amministrazione dell’Interno.