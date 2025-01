Calatafimi Segesta, riaprirà entro il 2025 il teatro Cavallotti

La lunga odissea del Teatro Cavallotti di Calatafimi Segesta avrà un esito positivo: finalmente potrà essere aperto al pubblico e ospitare tutti gli spettacoli teatrali ed eventi culturali per i quali è stato progettato e realizzato.

Mancava soltanto il piano antincendio

I lavori di ristrutturazione, costati circa 300.000 euro, si erano conclusi qualche mese fa ma non riguardavano la messa in sicurezza ed il relativo piano antincendio dell’immobile.

Misure indispensabili per la regolare fruizione da parte degli spettatori.

“Al primo anno da amministratore ho indicato come prioritario il raggiungimento dell’obiettivo della sua apertura -dice l‘assessore alla Cultura del Comune di Calatafimi Segesta, Piera Prosa. In questi giorni è arrivata la notizia ufficiale dell’inserimento nella finanziaria regionale di 50.000 euro destinati a tale scopo. Adesso la città di Calatafimi Segesta potrà usufruire della somma necessaria per il completamento definitivo dei lavori di ristrutturazione dell’immobile. L’apertura del teatro Cavallotti entro il 2025 diventerà per la città di Calatafimi Segesta una concreta realtà”.