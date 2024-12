Natale Mediterraneo: a Trapani il Concerto di Capodanno con Adragna-Sinacori

Si avvia verso la conclusione la VIᵃ edizione di Natale Mediterraneo 2024, la rassegna natalizia organizzata dal Comune di Trapani e realizzata anche in collaborazione con l’Ente Luglio Musicale Trapanese. ll progetto di quest’anno ha mirato a celebrare le festività natalizie attraverso un ricco programma di iniziative con l’obbiettivo di valorizzare il grande patrimonio culturale e turistico della Sicilia e in particolar modo della città di Trapani, da sempre crocevia culturale del Mediterraneo. L’evento si è posto come momento di aggregazione sia per i residenti sia per i visitatori presenti in città e ogni iniziativa è stata una fusione tra tradizione, richiamando la spiritualità e il calore delle feste siciliane, e innovazione, con attività interattive e, soprattutto, spettacoli dal vivo.

Con il Concerto di Capodanno che si terrà, invece, venerdì 3 gennaio e che vedrà protagonisti il virtuosismo della fisarmonica di 𝗣𝗶𝗲𝘁𝗿𝗼 𝗔𝗱𝗿𝗮𝗴𝗻𝗮 e la carica espressiva della chitarra di 𝗚𝗶𝘂𝘀𝗲𝗽𝗽𝗲 𝗦𝗶𝗻𝗮𝗰𝗼𝗿𝗶 – musicisti che formano il Vivacidade Duo – si concluderà la serie di appuntamenti musicali previsti da questa VI edizione: alle ore 19:00, sul palco della Sala Grande, il duo proporrà un repertorio che mischia il brio e la vivacità della musica sudamericana con le sonorità mediterranee dando origine a un suono originale e suggestivo. Una proposta concertistica nuova e originale che i due musicisti hanno portato su numerosi palchi in giro per il mondo. L’ingresso al concerto è gratuito.

Ma Natale Mediterraneo non sta celebrando solo la musica. Di grande rilievo sono state infatti anche le diverse iniziative legate alla rassegna Il Corallo: anima di Trapani – un viaggio tra arte, tradizione e innovazione, iniziativa realizzata dalla Biblioteca Fardelliana e dal Comune di Trapani, con il sostegno dell’Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana, in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, il Museo Regionale Agostino Pepoli e l’Ente Luglio Musicale, che da circa un mese sta celebrando una tra le principali eccellenze artigianali che da secoli caratterizza l’identità della città di Trapani: il corallo. Particolarmente apprezzata è stata la performance Donne di corallo che si è tenuta al Complesso Monumentale San Domenico lo scorso 22 dicembre e che ha visto protagonisti preziosi gioielli creati dal Maestro Platimiro Fiorenza. Da evidenziare la suggestiva esposizione di presepi in corallo, di alta manifattura artigianale trapanese, visibile ancora fino a mercoledì 8 gennaio attraverso le vetrate di Palazzo Milo sulla Rua Nuova (Via Garibaldi 70). Ci sarà ancora tempo fino ad oggi, martedì 31 dicembre, per visitare la mostra fotografica Geografie emotive, proposta dall’Associazione WestWestWest, che si sta svolgendo all’interno del Chiostro di San Domenico: uno sguardo intimo e personale legato ai valori della vita, della famiglia e degli affetti particolarmente sentiti durante le festività natalizie