A Marsala si cura poco il verde, il caso delle palme di via Mergellina e degli altri alberi non adatti

A Marsala il verde pubblico sembra essere trascurato, eppure rappresenta uno degli elementi fondamentali per la qualità della vita dei cittadini. Il decoro e la cura degli spazi verdi urbani sono spesso sottovalutati, con conseguenze che vanno ben oltre un semplice problema estetico: si tratta di sicurezza, salute pubblica e rispetto per l’ambiente. Uno dei principali aspetti critici riguarda la gestione delle siepi e degli alberi nelle aree urbane. Non di rado, infatti, la vegetazione cresce in maniera eccessiva, compromettendo non solo l’estetica del paesaggio, ma anche la funzionalità delle infrastrutture cittadine. È il caso delle palme lungo la via Mergellina, dove le fronde si allungano fino a occupare gran parte dello spazio sopra i marciapiedi, costringendo i pedoni a “calarsi” la testa per poter passare. Un problema simile si verifica in altre zone della città, dove i rami di alberi troppo folti o male potati coprono cartelli stradali, creando confusione e pericoli per gli automobilisti.

palme lungomare Florio Marsala

I tanti casi di scarsa cura del verde pubblico

Oltre a queste problematiche di decoro, esistono anche situazioni in cui la crescita delle radici degli alberi danneggia i marciapiedi, creando vere e proprie insidie per i pedoni. È il caso di via Roma, dove le radici degli alberi sono così invasive da sollevare e deformare il pavimento, mettendo a rischio la sicurezza delle persone che camminano in quella zona. Un altro esempio si trova in via Scipione l’Africano, dove un albero esotico con radici invasive ha iniziato a danneggiare le strutture circostanti, con potenziali rischi di crolli o di situazioni di emergenza. Questi episodi evidenziano un altro aspetto fondamentale nella gestione del verde pubblico: la scelta degli alberi da piantare. Marsala, purtroppo, sembra non rispettare sempre la vocazione mediterranea del territorio di Capo Boeo, piantando alberi che non sono adatti al clima e alle condizioni del suolo. Le palme washingtonia, per esempio, piantate sul lungomare dove si stanno svolgendo i lavori del waterfront, rappresentano un errore di scelta, soprattutto considerando che sono state recentemente spostate per non rispettare le normative sulla distanza dalla carreggiata. Alberi non adatti al clima e al suolo non solo non prosperano, ma diventano vulnerabili e soggetti a malattie, necrosi e, in alcuni casi, crolli improvvisi.

Questi fenomeni, se non affrontati con urgenza, potrebbero avere gravi conseguenze. Le piante mal curate non solo muoiono, ma possono anche diventare pericolose, come dimostra l’incidente accaduto a Roma, dove un albero mal gestito ha provocato il crollo di un ramo, causando danni ingenti e feriti. Questo episodio tragico dovrebbe essere un monito per la città di Marsala, affinché si intervenga tempestivamente per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini.

Un appello alla cura del verde pubblico

Perché Marsala migliori sul fronte, è necessario adottare una politica di cura e manutenzione ordinaria del verde urbano che rispetti le seguenti linee guida: