Marsala, “Dalla Regione 40mila euro per ripristinare il campetto della Chiesa Bambina”

“La Democrazia Cristiana ha contribuito, nella finanziaria approvata qualche giorno fa, con la somma di 40.000 euro destinata al ripristino del campetto della chiesa di Maria Santissima Bambina. Questo luogo non solo offrirà un’area sicura dove i giovani potranno giocare e socializzare, ma rappresenterà anche un punto di incontro fondamentale per varie attività comunitarie”. Lo fa sapere il consigliere comunale marsalese Gaspare Di Girolamo. “Questo contributo è un investimento prezioso nel futuro della nostra comunità, promuovendo valori di inclusione, socialità e benessere. Grazie a questo intervento, potremo continuare a offrire spazi di aggregazione e crescita per i nostri giovani e per tutti i cittadini”, sostiene ancora l’esponente ringraziando il suo partito.