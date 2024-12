L’inter Club di Petrosino ha ospitato la Sicilia Nerazzurra con Berti, Ranocchia e Marotta

Si è svolta domenica scorsa, con grande entusiasmo e partecipazione, la tradizionale riunione di fine anno dell’Inter Club di Petrosino, che ha visto l’affetto e la passione dei nerazzurri unirsi sotto il segno dell’Inter, simbolo di famiglia e solidarietà. L’evento, che ha ospitato la Sicilia Nerazzurra, ha rappresentato una giornata speciale per tutti i presenti, tra tifosi, dirigenti e leggende del club. L’Inter è più di una squadra: è una famiglia. Questo è stato il tema centrale della giornata, come sottolineato da molti dei protagonisti dell’evento. «Una famiglia significa sostenersi l’uno con l’altro», hanno dichiarato i soci. E, proprio come una famiglia, l’atmosfera che ha permeato il raduno è stata di unione, amicizia e passione condivisa per i colori nerazzurri.

Alla riunione hanno partecipato circa 250 tifosi. Tra gli ospiti d’eccezione, il Coordinatore Nazionale dell’Inter Club, Valerio Bressani, che ha sottolineato l’importanza di mantenere viva la comunità nerazzurra a livello nazionale, e due volti noti della storia recente dell’Inter Nicola Berti e Andrea Ranocchia, oltre al Presidente Giuseppe Marotta. Le leggende della squadra hanno condiviso con i presenti aneddoti e ricordi di momenti indimenticabili vissuti con la maglia dell’Inter. Un’ulteriore sorpresa è stata la presenza del giornalista Gianluca Rossi che da anni racconta le gesta dell’Inter attraverso le sue rubriche televisive e radiofoniche, soprattutto su Tele Lombardia e Calcio 24. La sua presenza ha aggiunto un valore speciale all’evento, con interventi e domande che hanno suscitato grande interesse tra i partecipanti.

Il Direttivo dell’Inter Club di Petrosino ha giocato un ruolo fondamentale nell’organizzazione dell’evento, rendendo tutto possibile. Gianni De Vita, Nino Pizzolato, Sergio Tumbarello, Nicola Parrinello, Nicola Marino, Peppe Patti, Vincenzo Marino e Leo Genna hanno lavorato instancabilmente per assicurarsi che la giornata fosse un successo sotto ogni punto di vista. Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai soci Alessio Spano’ e Peppe Cudia. Alessio ha curato la parte tecnica audio e video, garantendo che ogni momento della giornata fosse registrato con la massima professionalità, mentre Peppe Cudia ha contribuito al buon andamento dell’evento, facendo sentire tutti i presenti a loro agio. L’Inter Club di Petrosino ha quindi salutato l’anno con una riunione che ha confermato ancora una volta quanto sia forte il legame che unisce i tifosi, non solo a livello sportivo, ma anche umano.