Un sorriso e tanta allegria per i centri diurni Alzheimer di Trapani e Marsala

I pazienti dei Centri diurni Alzheimer aziendali di Trapani e Marsala sono stati i protagonisti di due iniziative realizzate in occasione delle festività natalizie, tra musica, poesie e tanta allegria. Nel Centro diurno Alzheimer di Trapani si è svolto l’evento “Musical…mente“, che ha coinvolto i pazienti del Centro e gli studenti dell’Istituto Comprensivo Bassi-Catalano, alla presenza del direttore generale dell’ASP di Trapani, Ferdinando Croce, del responsabile del Centro Alzheimer, Gabriele Tripi e il suo staff, il direttore del Dipartimento Salute Mentale, Gaetano Vivona e la dirigente scolastica Ornella Cottone, con una rappresentanza di docenti.

Nei locali del Centro diurno Alzheimer di Marsala è andata in scena “Felice…mente insieme, tra poesie e carezze”, un’iniziativa che ha visto protagonisti gli ospiti del centro e gli alunni della dell’Istituto comprensivo “Sirtori”, plesso Pestalozzi, di Marsala. All’evento hanno partecipato, oltre a Tripi, il dirigente della scuola, Giancarlo Lentini, e le insegnanti. “Questi momenti così carichi di intese emozioni, diventano bellissime occasioni di incontro in cui la musica, come la poesia e l’arte in tutte le sue declinazioni, creano un ponte che rende più facile il confronto e la socializzazione fra le generazioni”, ha detto Croce a margine degli eventi.