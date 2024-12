Una nuova multisala cinematografica a Trapani: tanti film in programma

Una nuova multisala cinematografica si è aperta a Trapani e precisamente in via Libica, SP 1. Qualche giorno fa l’inaugurazione ed ora il sito del Cinema “Empire Le Saline” propone una vasta programmazione filmica. In proiezione il cinepanettone “Cortina Express”, il cartone Disney “Mufasa – Il Re Leone”, “Diamanti”, il nuovo film di Ferzan Ozpetek, Conclave del regista Oscar Edward Berger, “Io e te dobbiamo parlare” della nuova coppia formata da Alessandro Siani e Leonardo Pieraccioni e il cartone animato “Oceania 2”. Vari gli orari da scegliere sul sito.