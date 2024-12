Capodanno con la grande musica in Sicilia, gli eventi

Capodanno con la grande musica in Sicilia. A Palermo sul palco allestito in Piazza Ruggero Settimo il 31 dicembre si alterneranno numerosi artisti, tra i quali spicca il nome di Biagio Antonacci che, dopo un’assenza di 25 anni, torna a esibirsi nel capoluogo siciliano. L’apertura della serata, intorno alle 21, sara’ affidata a Mario Incudine con la sua band, a seguire il DJ set di Mauro Marino fino al momento clou del concerto di Antonacci che con il pubblico palermitano saluterà il 2024. Immancabile il brindisi di buon augurio peril nuovo anno con Radio Italia che scandirà i momenti dellafesta in piazza. E dopo la mezzanotte i festeggiamenti proseguiranno ballando con il Dj set di Paoletta sulle note della migliore musica italiana remixata.

A Palermo cambia la viabilità in vista del concertone

Dalle 7 del 31 dicembre alle 7 del primo gennaio saranno chiuse al transito e non si potrà parcheggiare in: piazza Castelnuovo, tratto compreso tra via Libertà e via Dante (compresa la strada retrostante il Palchetto della Musica, sul prolungamento della via XX Settembre); via Dante, tra piazza Castelnuovo e via Garzilli (esclusa); via Guarino Amella; via Folengo; via Paolo Paternostro, tra via Garzilli e piazza Castelnuovo; via Turati; via Daita, tra via Gallo e via Turati; via Pietro Valdo Panascia; In via Libertà niente auto e divieto di sosta sulla carreggiata laterale di monte, tra via Carducci e via Dante; sulla carreggiata laterale di mare, tra piazza Ruggero Settimo e via Gallo e sulla carreggiata centrale tra le piazze Mordini/Crispi e le piazze Ruggero Settimo/Castelnuovo. Sarà consentito l’attraversamento di via Libertà secondo la direzione via Archimede-via Siracusa.

A Catania fine d’anno in diretta su Canale 5

Martedì 31 Dicembre in prima serata, dalla piazza Duomo di Catania, Canale 5 trasmetterà ‘Capodanno in musica’ condotto in diretta da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi. Sul palco si avvicenderanno Paola e Chiara, Orietta Berti, Umberto Tozzi, Baby K , tutti i talenti della scuola di Amici e tanti. Capodanno in Musica’ si avvarrà di una partecipazione speciale di Gigi D’Alessio. La serata sarà trasmessa in simulcast sulle frequenze di Radio 105, R101, Radio Monte Carlo, Radio Subasio.

Laura Pausini arriva a Messina

Laura Pausini arriva a Messina per il suo World Tour Winter 2024 e sarà una tre giorni speciale al PalaRescifina, coronata dal concerto del 31 dicembre, uno show speciale per salutare il nuovo anno. Per l’opening delle tre date a Messina è stato scelto dalla stessa Laura Pausini il giovane artista di origine ragusana Nico Arezzo, fresco di pubblicazione del suo primo album di inediti “Non c’è mare” e selezionato grazie all’iniziativa “Il mio palco: il tuo palco”. Atm ha predisposto un servizio speciale il 31 dicembre, l’Azienda Trasporti metterà a disposizione degli spettatori le navette che collegheranno, dalla Zir e via A. Celi (ex Strada Statale 114), con capolinea al bivio per il PalaRescifina. Il servizio navetta sarà attivo dalle ore 18 e sino all’inizio del concerto, per poi riprendere a conclusione dell’evento, fino al completo deflusso del pubblico. In occasione, sempre delle tre date del concerto dell’artista romagnola, l’Azienda Trasporti di Messina prolungherà anche il servizio del tram, che continuerà a circolare fino a quando tutti gli spettatori saranno usciti dal PalaRescifina. Il biglietto (andata e ritorno) avrà il costo di 4 euro e potrà essere acquistato: nei box vendita di Atm Spa (Annunziata, Cavallotti, ZIR, Front-Office Via La Farina); presso le emettitrici automatiche attive h24 (S. Margherita, Zir, Villa Dante, Cavallotti, Stazione Centrale, Largo Minutoli, Annunziata, Via Circuito -Torre Faro Statua di Padre Pio); tramite app ATM MovUp e le altre app collegate (Money go, Drop ticket, Tabnet) e presso le rivendite affiliate SIR. ATM Spa metterà inoltre a disposizione altre navette, a cura e spese degli organizzatori del concerto, che faranno la spola tra i parcheggi dello stadio F. Scoglio e l’ingresso del PalaRescifina.

AKA7EVEN in festa a Siracusa

Sarà AKA7EVEN a salire sul palco di Siracusa allo scoccare della mezzanotte con la sua musica e il dj set. Passando dai talent come X Factor ed Amici, Aka 7even – nome d’arte di Luca Marzano – ha conquistato pubblico e critica grazie alla sua vocalità unica e ad un’incredibile capacità di fondere alla perfezione pop, cantautorato e doti di poli-strumentista. La conclusione della festa in Piazza Duomo sarà tutta da ballare con il dj set di Ornella P fino a notte inoltrata. Conduzione affidata a Mimmo Contestabile, speaker radiofonico.

Capodanno in piazza ad Augusta con Francesco Gabbani

È Francesco Gabbani il “big” ingaggiato dal Comune di Augusta per il Capodanno 2025 in piazza Castello. Nella notte di festa in piazza ad Augusta, ci saranno anche i dj dell’emittente catanese Radio studio centrale, Giovanni Nicastro e Alex Spagnuolo, che pertanto torneranno in città dopo aver suonato per il Capodanno 2024 a margine dello spettacolo del cantautore Paolo Belli e della sua Big Band. La sede del concerto, a partire dalle ore 22,30 della notte di San Silvestro fino alle prime ore del nuovo anno, è quella nel cuore dei giardini pubblici, dove si sono avvicendati dal 2022, tra festa patronale, cartelloni estivo e natalizio, numerosi artisti di caratura nazionale.

Fiorella Sinfonica a Maletto (CT)

Il Comune di Maletto, il più alto del comprensorio etneo, si prepara a celebrare il Capodanno 2025 con un evento di grande prestigio: il concerto gratuito di Fiorella Mannoia in Piazza XXIV Maggio. La celebre cantautrice romana, tra le interpreti più amate della musica italiana, sarà al centro di una serata che promette emozioni e aggregazione, attirando pubblico da tutta la Sicilia. A mezzanotte, il pubblico brinderà insieme al sindaco e agli altri rappresentanti istituzionali, mentre il cielo di Maletto si illuminerà con uno spettacolo pirotecnico. La festa proseguirà poi con un dj set per accogliere il 2025 a ritmo di musica.

A Capo d’Orlando c’è Anna Tatangelo

A Capo d’Orlando, nella cornice suggestiva di Piazza Matteotti, il primo giorno del 2025, la città si accenderà con la voce di Anna Tatangelo. L’appuntamento, fissato per le 19.30, promette di essere un evento memorabile, capace di trasformare il semplice inizio dell’anno in una celebrazione di musica ed emozioni. Con il suo repertorio che spazia tra ballate romantiche e ritmi pop, Anna Tatangelo porterà sul palco la sua inconfondibile energia, un misto di eleganza e passionalità che da anni conquista il pubblico. Sarà un viaggio attraverso brani che raccontano storie universali: l’amore, la resilienza e quel pizzico di nostalgia che accompagna ogni nuovo inizio.

A Taormina concerto per salutare il 2024

Taormina è già pronta per il conto alla rovescia in attesa del nuovo anno. A poche ore dalla notte di San Silvestro, cresce l’attesa per i grandi festeggiamenti. Tutto, o quasi, è già pronto in Piazza Duomo per raccogliere cittadini e turisti e abbracciare il 2025.

A guidare la serata e lo show sarà la conduttrice Adriana Volpe. A incantare il pubblico saranno le performance le Violiniste Chic, Yomaira Moreiro e l’energia del dj set di Filix, Double Vision e Peppe Mama, che con la loro musica faranno ballare il pubblico in attesa della mezzanotte, la voce di Paolo Bertano e la presenza scenica delle modelle Debora Dovì e Luisa Gambuzza. Non mancherà il tradizionale brindisi di mezzanotte che vedrà anche la partecipazione del sindaco Cateno De Luca. Una notte che illuminerà il cuore della città. Inoltre, per incentivare il turismo e offrire a turisti e vacanzieri un servizio migliore ed adeguato alle loro esigenze, la funivia che collega la città di Taormina al centro di Mazzarò e viceversa, incrementerà l’orario di esercizio nelle giornate della vigilia e del giorno di Capodanno. L’impianto funiviario sarà in funzione dalle 08:00 di martedì 31 dicembre 2024 e fino alla mezzanotte di mercoledì 1 gennaio 2025, ovvero h24 senza interruzioni, con corse ogni 15 minuti, che comunque saranno implementate in presenza di un maggior numero di utenti. La decisione è stata adottata al fine di incentivare le presenze nella cittadina di Taormina e agevolare la mobilità all’interno della città.