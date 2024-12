“Alla stazione di Petrosino da giorni dorme un ragazzo di 24 anni”

Da circa 5 giorni pare che un ragazzo di circa 24 anni, residente a Petrosino, passi le notti alla stazione cittadina. Dorme lì così come alcuni hanno riferito alla consigliera comunale Marcella Pellegrino che ora pone all’attenzione della comunità e dell’Amministrazione comunale, la vicenda: “Di notte fa veramente freddo, la scorsa nottata sono stati percepiti 10°. Ha chiesto aiuto all’Amministrazione ma ancora nulla si è mosso. Quindi stanotte la passerà di nuovo alla stazione. Vergogna” fa sapere la Pellegrino. Chi sia il giovane che sembra del luogo non si sa ancora, sperando che la macchina della solidarietà si possa muovere per dare aiuto e sostegno al giovane e soprattutto capire quale sia il suo disagio.