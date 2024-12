In pieno centro a Marsala avvistato un… pollo

Avvistamenti ‘strani’ in pieno centro a Marsala. Qualcuno avrà pensato in anticipo di buttare le cose vecchie, come da usanza, per la fine dell’anno? Non è questo il caso. Sotto un albero da viale, in via Sibilla, nel centro cittadino, alcuni passanti hanno notato in piena sera un… pollo. Non un pollo vivo s’intende, un bipede che si aggirava in Città, ma un vero e proprio pollo intero da farcire e da fare a forno. Che sia stato ‘abbandonato’? Che sia scivolato da un sacchetto? Che sia caduto agli operatori ecologici che stavano smaltendo l’organico? Non è dato da sapere. Fatto sta che lo strambo e anomalo ritrovamento ha fatto sorridere in tanti e, quanto meno a Capodanno, una notizia surreale e stravagante, ci sta.