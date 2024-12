Mirko Frisella lascia la Nuova Pallacanestro Marsala e approda alla Virtus Trapani

Dopo quasi 12 stagioni, per ragioni personali, Mirko Frisella, pivot classe 1993, lascia da capitano la sua amata Nuova Pallacanestro Marsala per approdare alla Remax Hub Immobiliare Virtus Trapani. “Siamo immediatamente intervenuti battendo la concorrenza e portando a casa un atleta, di grande esperienza , dallo spiccato senso di responsabilità e uomo squadra. Siamo certi che darà molto, ed anche di più, per diventare fondamentale per la nostra società”, affermano dalla Virtus Trapani.

Le prima parole da gialloblu di Mirko sono state: “Dopo 11 anni, sicuramente, cambiare squadra non è affatto facile, ma appena ho ricevuto la chiamata della Virtus Trapani, ho subito detto sì, sposando il loro prestigioso e ambizioso progetto della DR1; consapevole del fatto che la squadra ha la propria identità e io farò di tutto per mettermi a disposizione della squadra, per raggiungere l’obiettivo prefisso“.