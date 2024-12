Mazara: ritrovato il corpo di un ottantenne, si indaga

Un corpo senza vita è stato ritrovato vicino al fiume Mazzaro stamane. Intorno alle ore 8, vicino all’area del Piazzale G. B. Quinci è stato rinvenuto il corpo di un uomo senza vita. Pare si tratti di un ottantenne mazarese le cui iniziali sono I. R. che sarebbe uscito da casa alle prime ore dell’alba per non fare più ritorno. Sul posto è intervenuta una lunga macchina dei soccorsi: la Capitaneria di Porto, la Polizia Municipale, i Carabinieri, la Polizia di Dtato, l’ambulanza del 118 e persino i Vigili del Fuoco. Il corpo dell’uomo è stato poi trasporto presso l’obitorio del cimitero di Mazara per l’ispezione cadaverica. Sono state avviate le prime indagini coordinate dalla Procura di Marsala per capire se si è trattato di un malore o meno.