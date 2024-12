Marsala: via Roma pedonale sì, ma quanto è sporca?

Giornate di feste natalizie, di negozi con luci colorate, addobbi, strade prese d’assalto da chi approfitta per un acquisto o semplicemente per una passeggiata. Quasi in sordina quest’anno la via Roma è tornata pedonale, dopo i lunghi tira e molla negli anni precedenti tra Amministrazioni e commercianti della zona che giungevano ad una sorta di compromesso per rendere pedonale la via che fino a qualche anno fa, nel periodo natalizio, ospitava le ‘famose’ casette con prodotti artigianali e natalizi. Casette che dal 2022, dopo un bando andato deserto, non sono più tornate. La via Roma però, quella sì che è ritornata pedonale ed è un piacere attraversarla. Se non fosse per qualche ‘orrido’ problemino di decoro urbano.

La suddetta via centrale, come ce la rappresentano diversi cittadini, si presenta spesso sporca soprattutto ai lati della carreggiata vicino ai marciapiedi, dove se piove si crea un lago, con un manto di foglie in cui si rischia di scivolare. A metà via, peraltro, c’è un albero le cui radici hanno divelto i mattoni del marciapiede ed è un pericolo per i pedoni che tante volte proprio lì sono caduti. Albero che andrebbe controllato per il rischio crollo, soprattutto per il forte vento che connota la Città. Ma in strada c’è di tutto: cose abbandonate, cartacce varie, ombrelli rotti, mozziconi di sigarette lasciate per terra vicino ai gazebi dei bar, birre che stanno in piedi come ‘posate’ appositamente da fruitori poco ligi al dovere del rispetto dell’ambiente. Insomma, pedonale sì, ma anche il decoro è importante.