Lo Curto (Lega): “Dalla Regione fondi per parrocchie, lavori pubblici ed eventi”

La finanziaria regionale approvata dall’Ars contiene tante misure a favore di enti locali e parrocchie del nostro territorio. Lo fa sapere Eleonora Lo Curto, coordinatrice provinciale della Lega a Trapani. Tra queste, le assegnazioni al Monastero del SS. Cuore delle Sorelle Povere di Erice per interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, per l’importo di 95 mila euro, al Monastero Santa Chiara delle Sorelle Povere di Alcamo per interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, per l’importo di 95 mila euro; alla Parrocchia Stella Maris di Alcamo per interventi di manutenzione e sistemazione, per l’importo di 20 mila euro; alla Parrocchia di Maria SS. Assunta di Alcamo per interventi di manutenzione e sistemazione, per l’importo di 30 mila euro; alla Parrocchia di Sant’Oliva di Alcamo per interventi di manutenzione e sistemazione, per l’importo di 50 mila euro; al Santuario di Maria SS. dei Miracoli di Alcamo per interventi di manutenzione e sistemazione, per l’importo di 30 mila euro; alla Parrocchia di Maria SS. Immacolata di Nubia in Paceco per attività di promozione sociale e socio-educativa, per l’importo di 30 mila euro.

Inoltre al Comune di Pantelleria per la realizzazione dell’evento “Vele di Pantelleria – Sport, turismo e tradizione in festa”, per l’importo di 40 mila euro; al Comune di Salemi per interventi di manutenzione degli spogliatoi del campo comunale San Giacomo, per l’importo di 80 mila euro; al Comune di Vita per l’acquisto di mezzi per manutenzioni stradali e pubblica illuminazione, per l’importo di 50 mila euro; al Comune di Partanna per la realizzazione degli eventi della rassegna ArteMusiCultura 2025, per l’importo di 70 mila euro; all’Associazione per l’Arte di Alcamo 250 mila euro.