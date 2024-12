Le parrocchie vogliono intitolare una via alla memoria di Padre Giuseppe Ranieri

La raccolta firme per l’intitolazione di una strada a Padre Giuseppe Ranieri nel Comune di Paceco prosegue con grande partecipazione della comunità. Padre Giuseppe Cacciatore e il gruppo di volontari delle parrocchie cittadine nelle ultime settimane hanno dedicato il loro tempo alla raccolta delle firme al termine delle messe. La raccolta firme continuerà per tutto il mese di gennaio 2025. Per informazioni, è possibile rivolgersi direttamente alla parrocchia.

Un gesto di partecipazione e sostegno della comunità

È importante sottolineare che la raccolta firme non rappresenta un requisito obbligatorio per l’avvio dell’iter burocratico, ma un gesto simbolico di partecipazione e sostegno da parte della comunità. L’obiettivo è dimostrare quanto questa proposta sia sentita e condivisa da coloro che hanno avuto il privilegio di conoscere e apprezzare Padre Giuseppe Ranieri. Le firme raccolte saranno inserite nel fascicolo che verrà presentato al Comune di Paceco, a sostegno ufficiale della proposta di intitolazione. Questo documento testimonierà l’affetto e la stima che Padre Peppe ha conquistato durante la sua preziosa attività al servizio della comunità. Per coloro che si trovano lontani da Paceco, è possibile firmare anche online tramite la piattaforma Change.org. È sufficiente cliccare su questo link: https://chng.it/CCG5CMRmYZ. Le parrocchie invitano tutti a condividere ricordi speciali, foto, video o aneddoti legati alla figura di Padre Peppe. Chi desidera contribuire con materiale multimediale può inviarlo all’indirizzo email: unastradaperpadrepeppe@gmail.com.