In Finanziaria 300mila euro per rinnovare l’illuminazione pubblica a Paceco￼

Il Comune di Paceco il prossimo anno potrà investire 300 mila euro nella illuminazione pubblica. Il contributo regionale è stato approvato la scorsa notte dall’ARS, nel corso dei lavori sulla legge finanziaria regionale, ed è frutto di un emendamento presentato al testo dalla deputata trapanese del M5S Cristina Ciminnisi. «Sicurezza e decoro urbano viaggiano di pari passo. Abbiamo rivolto l’attenzione a quei Comuni che con il proprio bilancio non riescono ad intervenire con rapidità e li abbiamo dotati di uno strumento straordinario e alternativo come il contributo previsto nella finanziaria regionale – ha dichiarato la deputata del M5S -. Come già espresso in altre occasioni si tratta di fondi che altrimenti, attraverso le ordinarie vie di finanziamento, non sarebbero mai stati intercettati dai comuni e che consentono interventi urgenti a lungo attesi dai cittadini, in questo caso di Paceco».

Il sindaco di Paceco, Aldo Grammatico, ha espresso soddisfazione per il finanziamento: «Ringrazio l’on. Ciminnisi, anche a nome dell’intera comunità di Paceco, per l’instancabile lavoro e per l’attenzione costante al nostro territorio. Questi 300mila euro ci consentiranno di progettare nuovi impianti di illuminazione, ripristinarne alcuni fuori uso da tempo, sostituire lampade ormai obsolete con corpi illuminanti di nuova generazione che garantiranno migliore luminosità, maggiore durata, risparmio economico per le casse comunali grazie all’abbattimento dei consumi elettrici assicurato dalla tecnologia Led (light emitting diodes). La collaborazione istituzionale con l’on. Ciminnisi sta portando a risultati mai visti negli ultimi anni di politica a Paceco. Questa è la buona politica, concreta che mira all’’interesse comune e a dare risposte ai cittadini»