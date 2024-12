Al Cinema Golden di Marsala in proiezione il cartone “Mufasa – Il Re Leone”, tratto da uno dei più grandi ed emozionanti film Disney della storia. Fino al 30 dicembre sarà in sala in questi orari: 17, 19.15 e 21.30. Nelle Terre del Branco ogni cosa ha il suo posto, anche una giovane leonessa come Kiara, principessa figlia di Simba e Nala, che come unica preoccupazione ha quella dei tuoni durante i temporali. Ed è proprio durante una notte tempestosa, quando i suoi genitori si allontanano per dare alla luce il fratellino Kion, che Kiara viene intrattenuta da Rafiki e dall’immancabile commento di Timon e Pumbaa con la storia di suo nonno Mufasa e di come è diventato re. Tutto inizia con Mufasa che è ancora un cucciolo inesperto al seguito dei suoi genitori, Masego e Afia, mentre i tre vanno alla ricerca della mitica Milele, la terra dell’abbondanza dove finalmente troveranno rifugio dalla siccità.

Biglietti acquisibili on line collegando al sito Www.cinemagoldenmarsala.it.