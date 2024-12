800mila euro per i riti della Settimana Santa in Sicilia, 150mila per i Misteri di Trapani

Un emendamento approvato dall’Assemblea regionale siciliana istituisce un fondo di 800 mila euro destinato alla valorizzazione dei riti pasquali siciliani, con un’attenzione particolare per le tre celebri processioni dei Misteri di Trapani, Enna e Caltanissetta, i cui Comuni riceveranno 150 mila euro ciascuno. La somma restante sarà distribuita alle altre manifestazioni legate alla Settimana Santa, tutte inserite nel Registro delle Eredità Immateriali della Sicilia (R.E.I.S.). L’approvazione dell’emendamento rappresenta la concretizzazione di un impegno iniziato con il disegno di legge presentato nel cinquantenario dell’Unione Maestranze di Trapani.

“Si tratta di un risultato straordinario, che conferma il valore culturale, spirituale ed economico di queste tradizioni per la nostra regione – dichiara l’onorevole trapanese Dario Safina -. La Processione dei Misteri di Trapani, che ogni anno emoziona e coinvolge fedeli e turisti con la sua durata di 24 ore, è un capolavoro di arte e devozione. A questa si affiancano le suggestive celebrazioni di Enna, caratterizzate dal silenzio solenne di migliaia di confratelli, e le Vare di Caltanissetta, opere di rara bellezza che narrano la Passione di Cristo. Questo traguardo dimostra come un progetto ambizioso possa trasformarsi in una realtà capace di sostenere e valorizzare le nostre tradizioni più autentiche – aggiunge -. Contiamo di stabilizzare lo stanziamento a partire già dal prossimo anno, tant’è vero che nella stessa norma approvata, si appostano le somme, in attesa che la materia venga riordinata“.

Poi Safina conclude: “Con questa iniziativa, non celebriamo soltanto la nostra storia, ma investiamo nel futuro delle comunità locali, nel turismo culturale e nell’identità della Sicilia,” conclude Safina. “Proteggere le nostre radici è un dovere, e oggi io insieme a tutto il gruppo parlamentare del Partito Democratico abbiamo dimostrato di voler garantire continuità a un patrimonio che appartiene a tutti noi“. Trapani è l’unica città della Provincia che rientra nell’atto di valorizzazione dei riti pasquali siciliani.

Questo l’elenco completo dei riti della Settimana Santa che saranno finanziate:

San Cataldo (Cl)

Caltanissetta (Cl)

Capaci (Pa)

Aidone (En)

Barrafranca (En)

Biancavilla (Ct)

Scicli (Rg)

Ispica (Rg)

Mussomeli (Cl)

Caltagirone (Ct)

Corleone (Pa)

Riesi (Cl)

Lipari (Me)

Ragusa (Rg)

Montedoro (Cl)

Delia (Cl)

Ferla (Sr)

Licodia Eubea (Ct)

Trapani (Tp)